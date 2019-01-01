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ناسا تعتزم استخدام وقود غير سام للمركبات الفضائية لأول مرة

الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناسا تعتزم استخدام وقود غير سام للمركبات الفضائية لأول مرة


وكالات / سما /

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس الاثنين أنها ستختبر لأول مرة نوعا من الوقود "الأخضر"، طوّره مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية، على قمر صناعي تجريبي الشهر الجاري.

ولفتت ناسا إلى أن أن هذا الوقود غير السام أكثر كثافة من الهيدرازين، لذلك يمكن أن يقدم أداء أفضل بنسبة نحو 50 بالمئة. وهذا يعني أن المركبة الفضائية يمكنها السفر لمسافة أبعد أو التشغيل لفترة أطول بوقود دفع أقل.

كما أن هناك إمكانية لاستخدام هذه التكنولوجيا في مهام القمر حيث تخطط ناسا لإنزال بشر على سطح القمر بحلول 2024 وإقامة وجود مستدام بحلول 2028.

#ناسا

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