منتخب فلسطين يستكمل تحضيراته لمواجهة قيرغيزستان

رام الله / سما /

يلتقي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، مع منتخب قيرغستان في العاصة القيرغستانية بشكيك في مباراة ودية بكرة القدم تجرى يوم غد الثلاثاء ضمن أيام الفيفا .

وتأتي المباراة في اطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة خاصة المنتخب الفلسطيني الذي ينتظر ثلاث استحقاقات هامة هي: تصفيات كأس العالم التي ستجري في قطر عام 2022، ومن المنتظر ان تبدأ مبارياتها في الثلث الاخير من هذا العام، اضافة الى تصفيات كأس اسيا للعام 2023 والاستحقاق الاقرب وهو بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق في مدينتي كربلاء واربيل بشمال العراق.

وتعتبر مباراة المنتخبين الفلسطيني والقيرغيزي الاولى لمنتخب الفدائي منذ انتهاء مشاركته في كأس اسيا التي اقيمت في الامارات العربية المتحدة مطلع العام الحالي وهي كذلك لمنتخب قيرغستان.

وكان الفدائي قد وصل الاحد الى بشكيك بعد ان غادر الوطن يوم السبت الماضي، وقد ضمت قائمته التي اعلن عنها الطاقم الفني للمنتخب كل من: رامي حمادة ، توفيق ابو حماد، انس ابو سيف، عدي الدباغ، مصعب البطاط، محمد درويش، سامح مراعبة، محمد يامين، احمد قطميش، اسلام البطران، سعدو عبد السلام، محمد باسم، موسى فيراوي، ياسر اسلامي، عدي خروب، هيثم خير الله، تامر صيام، محمد بلح، شادي شعبان، عبد الله جابر ومحمد ابو مياله.