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فوزان للصداقة وغزة الرياضي بافتتاح الشاطئية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان للصداقة وغزة الرياضي بافتتاح الشاطئية


غزة / سما /

فاز فريقا الصداقة وغزة الرياضي على شباب رفح والجلاء تواليا, في افتتاح منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية, التي تجري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة.

وحقق الصداقة فوزا ثمينا على نظيره شباب رفح (3-2), ضمن المجموعة الثالثة للمسابقة.

وسجل ثلاثية الصداقة محمد الديري, وحسن الحمامي, وفارس عوض, بينما أحرز هدفي "الزعيم" ميسرة البواب, وأحمد الشاعر.

وتفوق غزة الرياضي على الجلاء بصعوبة (2-1), لحساب منافسات المجموعة الرابعة.

ودوّن هدفي "العميد" أحمد أبو عبيد, في حين سجل هدف الجلاء الوحيد طلال جندية.

مباريات الثلاثاء

وتتواصل منافسات البطولة الثلاثاء, بلقاء شباب جباليا مع الزيتون الساعة 5 مساء, وشباب خانيونس مع الهلال الساعة 5.45 مساء.

#نادي الصداقة #غزة الرياضي

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