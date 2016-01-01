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بوغبا قد يجبر يوفنتوس على بيع 5 لاعبين

الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوغبا قد يجبر يوفنتوس على بيع 5 لاعبين


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إيطالية, أن نادي يوفنتوس قد يضطر لبيع 5 لاعبين من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب يوفنتوس في استعادة بوغبا خلال الصيف الحالي، بعد 3 مواسم فقط من انتقاله إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 مقابل 105 ملايين يورو، خاصة مع المشكلات المتعددة التي عانى منها منذ ذلك الحين.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية, إن نادي يوفنتوس سيبيع كل من خوان كوادرادو ودوغلاس كوستا وماتيا بيرين، في ظل ابتعادهم عن التشكيلة الأساسية خلال الموسم الماضي, وقد يُضاف إليهم المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، رغم توقيعه على عقد جديد خلال الفترة الماضية, بالإضافة للظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف الحالي مقابل 50 مليون يورو.

وأوضحت "كوريري ديلو سبورت", أن الاستغناء عن هؤلاء اللاعبين سيوفر على "البيانكونيري" نحو 110 ملايين يورو، وهو ما سيساعده على التعاقد مع بوغبا في الصيف الحالي.

#بوغبا #يوفنتوس

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