دي ليخت: المنافسة في برشلونة لا تخيفني

وكالات / سما /

أكد ماتياس دي ليخت، مدافع نادي آياكس أمستردام، أنه لا يشعر بالخوف إزاء المنافسة القوية في الخط الخلفي بفريق برشلونة، مشيراً إلى أنه لم يتخذ لحدود اللحظة، قراره النهائي بشأن مستقبله.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، قال دي ليخت: “مستقبلي؟ لا أعرف ما يقوله قلبي.. ركزت طوال الموسم على آياكس والمنتخب، والآن بدأت إجازتي حيث سأكون قادراً على التفكير في الأمر وتحديد ما سأفعله”.

وبسؤاله عن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة له في الفريق الذي يريد اختياره، قال دي ليخت: “بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون لي دور بارز وأن ألعب العديد من المُباريات”.

وعن كثرة المدافعين في الفريق الكتالوني، قال الشاب الهولندي: “بالطبع برشلونة يملك مدافعين كبار، ولكن المنافسة لا تخيفني، ومن الطبيعي أن توجد منافسة في نادٍ كبير مثل البارسا”.

وحول إمكانية اللعب بجوار ليونيل ميسي وزميله السابق فرينكي دي يونج، قال المدافع الهولندي: “بالتأكيد سيكون ذلك رائعاً، ولكن يجب أن أنظر أيضاً إلى ما هو أفضل شيء بالنسبة لي”.

​وقال دي ليخت: “لا أهتم لأحد، عليّ اختيار طريقي”، رداً على سؤال: “طلب منك كريستانو رونالدو بعد المباراة القدوم لليوفي، إذا طلب منك دي يونج القدوم للبارسا، بمن ستهتم؟”.

ويحظى دي ليخت باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى أن برشلونة وآياكس توصلا لاتفاق نهائي بشأن الصفقة، ولم تتبقّ سوى موافقة اللاعب الهولندي.