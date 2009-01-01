تحديد توقيت تقديم ريال مدريد ليوفيتش وهازارد

وكالات / سما /

يستعد نادي ريال مدريد، لتقديم صفقاته الجديدة لوسائل الإعلام، وذلك بعدما نجحت إدارة الفريق الملكي في الحصول على توقيع 3 لاعبين، ويتعلق الأمر بلوكا يوفيتش وإدين هازارد وإيدير ميلتاو.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتش، من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، الثلاثاء الماضي، بعقد يمتد لـ6 مواسم، حتى صيف 2025، بينما سيوقع هازارد على عقد لمدة 5 مواسم.

وبحسب برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، فإن ريال مدريد سيقدم يوفيتش لوسائل الإعلام في ملعب “سانتياجو برنابيو”، غداً الأربعاء، في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وأشار نفس المصدر، إلى أن إدين هازارد سيتم تقديمه للجماهير يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يوحي بأن تقديمه سيكون استثنائياً ومشابهاً لتقديم كريستيانو رونالدو في عام 2009.

ويقترب ريال مدريد من إتمام صفقة جديدة، حيث يريد زين الدين زيدان التعاقد مع ظهير أيسر، بينما سيتخلى النادي عن سيرجي ريجيلون، وثيو هيرنانديز، فالأول سيكون رحيله على سبيل الإعارة أو بيع مع خيار الشراء، والثاني سيرحل نهائياً.