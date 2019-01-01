جيش الاحتلال يعلق على اطلاق النار باتجاه قوة أمن في نابلس وهذا ما قاله ..

القدس المحتلة / سما /

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إطلاق قواته النار على عناصر من الأمن الوقائي الفلسطيني خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة "كان عن طريق الخطأ".

وقال جيش الاحتلال إن قوة إسرائيلية- كانت تقوم بعمليات اعتقال في نابلس- استهدفت عناصر من الأمن الفلسطيني بالرصاص عن طريق الخطأ، فأصابت اثنان منهم بجراح.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن "قوة عسكرية كانت تقوم بعمليات اعتقال روتينية شخصت وجود مسلحين قريبين من المكان، فأطلقت باتجاههم النار ليتبين لاحقًا أنهم عناصر في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني".

وادّعى جيش الاحتلال أنه سيحقق في حيثيات الحدث الذي وصف بـ"الشاذ"، بينما أجرى ضباط الأمن الإسرائيليين محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين "لتهدئة الخواطر"، وفق القناة.

في حين، نُقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الحديث يدور عن "حادثة منفردة وغير مألوفة، لكنها لن تؤثر على مستقبل التنسيق الأمني".