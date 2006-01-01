  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نجما هولندا يرشحان فان دايك للفوز بالكرة الذهبية

الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجما هولندا يرشحان فان دايك للفوز بالكرة الذهبية


وكالات / سما /

يرى الثنائي جيني فينالدوم وريان بابل، لاعبا منتخب هولندا، أن مواطنهما فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، يجب أن يكون ضمن المتنافسين على الكرة الذهبية لهذا العام.

وقال فينالدوم: “كان لديه موسم جيد حقاً، وقد حاول إيقاف كل من يلعب ضده، ليس من حقنا أن نقرر من يفوز بالكرة الذهبية، لكن بالنسبة لنا هو أفضل مدافع في العالم، وبالنظر لموسمه هو بالتأكيد يستحق تلك الجائزة”.

أما مهاجم ليفربول السابق بابل، فقد قال لشبكة “سكاي سبورتس”، إن آخر مدافع فاز بالكرة الذهبية كان كانافارو في 2006، ولذلك الأمر ليس مستحيلاً.

وتابع: “أعتقد أنه من الإنصاف أن يكون فان دايك على الأقل ضمن القائمة النهائية، سنرى ما إذا كان سيفوز بها أم لا. سأكون سعيداً للغاية من أجله”.

وحصل فان دايك على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تقديراً لما قدمه مع الريدز، مع العلم أنه ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

#فان دايك #الكرة الذهبية

الأكثر قراءة اليوم

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

رقم مشاهدات خيالي تحققه أغنية محمد عساف على "يوتيوب"!

الحكومة ترد على ما نشر بشأن وجود تجاوزات بعمل بعض المؤسسات الرسمية

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

الأخبار الرئيسية

58794

هارتس تكشف عن استعدادت السلطة للانتخابات الاسرائيلية القادمة وما يحاول أبو مازن فعله

الشيخ : لا مواعيد محددة في القاهرة ولا نريد لقاءات روتينية

860x484

العليا الإسرائيلية تسمح ببيع مبان تابعة للكنيسة بالقدس إلى جمعية استيطانية

20190611075618

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري