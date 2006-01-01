نجما هولندا يرشحان فان دايك للفوز بالكرة الذهبية

وكالات / سما /

يرى الثنائي جيني فينالدوم وريان بابل، لاعبا منتخب هولندا، أن مواطنهما فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول، يجب أن يكون ضمن المتنافسين على الكرة الذهبية لهذا العام.

وقال فينالدوم: “كان لديه موسم جيد حقاً، وقد حاول إيقاف كل من يلعب ضده، ليس من حقنا أن نقرر من يفوز بالكرة الذهبية، لكن بالنسبة لنا هو أفضل مدافع في العالم، وبالنظر لموسمه هو بالتأكيد يستحق تلك الجائزة”.

أما مهاجم ليفربول السابق بابل، فقد قال لشبكة “سكاي سبورتس”، إن آخر مدافع فاز بالكرة الذهبية كان كانافارو في 2006، ولذلك الأمر ليس مستحيلاً.

وتابع: “أعتقد أنه من الإنصاف أن يكون فان دايك على الأقل ضمن القائمة النهائية، سنرى ما إذا كان سيفوز بها أم لا. سأكون سعيداً للغاية من أجله”.

وحصل فان دايك على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تقديراً لما قدمه مع الريدز، مع العلم أنه ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.