طلاق كلي بين نيمار وإدارة سان جيرمان

وكالات / سما /

تعكر كثيراً صفو العلاقة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا وإدارة ناديه باريس سان جيرمان، بسبب التصرفات غير المسؤولة التي يرتكبها اللاعب مؤخراً، إضافة إلى رغبته في الرحيل.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن نيمار دا سيلفا دخل في شنآن حاد مع إدارة باريس سان جيرمان، وهناك احتمال حقيقي أن يرحل النجم البرازيلي عن النادي خلال هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: “نيمار دا سيلفا أبلغ إدارة سان جيرمان برغبته في الرحيل، ورغم أنه فعل نفس الأمر في الصيف الماضي إلا أن النادي الفرنسي لم يسمح له حينها بالمغادرة، لكن الظروف الآن مختلفة ويمكن أن ينفصل الطرفين بسهولة”.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن نيمار سئم من إخفاقات باريس سان جيرمان أوروبياً، لذلك فإنه يريد الرحيل إلى فريق آخر لمواصلة مسيرته الرياضية، وهنا يبزغ اسم نادي برشلونة الذي يراقب وضعية البرازيلي باهتمام.

ولن يتخذ برشلونة الخطوة الأولى في هذه العملية، إلا إذا تم إدراج اسم نيمار في قائمة اللاعبين الذين سيغادرون باريس سان جيرمان هذا الصيف، لأن الفريق الكتالوني لا يريد إقحام نفسه في حرب جديدة.ويخطط برشلونة لإغراء باريس سان جيرمان بكوتينيو مقابل التوقيع مع نيمار، خاصة وأن لاعب ليفربول السابق يقترب من الرحيل بعد موسم صعب، تلقى فيه العديد من الانتقادات، وصافرات الاستهجان من قبل الجماهير.