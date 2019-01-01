  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام الجاري

الثلاثاء 11 يونيو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 2.617 رخصة خلال الربع الأول من العام 2019، منها 1.645 رخصة أبنية جديدة.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له بهذا الخصوص، صدر اليوم الثلاثاء، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2019 ارتفع بنسبة 1%، مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من العام 2018، حيث ارتفع عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 5% مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، وارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من العام 2018.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1.232 مليون متر مربع، منها 992 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و240 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5.535 وحدة سكنيـة مساحاتها 853 ألف متر مربع، منها 4,340 وحدة جديدة مساحتها 684 ألف متر مربع، 1.195 وحدة قائمة مجموع مساحاتها 169 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة بالربع الرابع من العام 2018، وسجَل أيضاً ارتفاعا بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام 2019 لدى مقارنته بالربع الأول من العام 2018.

#الاحصاء الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

رقم مشاهدات خيالي تحققه أغنية محمد عساف على "يوتيوب"!

الحكومة ترد على ما نشر بشأن وجود تجاوزات بعمل بعض المؤسسات الرسمية

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

الأخبار الرئيسية

58794

هارتس تكشف عن استعدادت السلطة للانتخابات الاسرائيلية القادمة وما يحاول أبو مازن فعله

الشيخ : لا مواعيد محددة في القاهرة ولا نريد لقاءات روتينية

860x484

العليا الإسرائيلية تسمح ببيع مبان تابعة للكنيسة بالقدس إلى جمعية استيطانية

20190611075618

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري