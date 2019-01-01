طائرة إسرائيلية دون طيار بمواصفات عالية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الثلاثاء، أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية ستعرض خلال معرض باريس الجوي لأول مرة طائرة بدون طيار، بمواصفات عالية ومتطورة.

وبحسب القناة، فإن الطائرة وهي من طراز هيرمس 5، صنعت وطورت حديثًا، حيث تستطيع البقاء لوقت طويل جدًا في الجو، ولديها القدرة على الإقلاع والهبوط من منصات برية وبحرية.

ووفقًا للقناة، فإن الطائرة لديها قدرات استخبارية وتكنولوجية متطورة جدًا ويمكنها التحليق لمسافات طويلة وتتصل بأجهزة خلوية واقمار صناعية ورادارات بحرية وأجهزة استشعار حديثة.