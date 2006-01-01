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ما السبب الحقيقي وراء رفض ضم شاكيد إلى قائمة حزب الليكود؟

الثلاثاء 11 يونيو 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما السبب الحقيقي وراء رفض ضم شاكيد إلى قائمة حزب الليكود؟


القدس المحتلة / سما /

كتبت دفنا ليئل مراسلة شؤون الكنيست في القناة العبرية 13 تقريرا جديدا تحدثت فيه عن الخلافات العميقة والمتجذرة بين زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو ووزيرة القضاء السابقة أياليت شاكيد.

ووفقا للقناة فقد أوضحت "ليئل" بأن التقديرات تشير إلى أن السبب وراء رفض ضم أيليت شاكيد ضمن قائمة حزب الليكود في الانتخابات المقبلة هو الخلاف الدائر والحاد بينها وبين زوجة نتنياهو سارة.

أما عن أسباب الخلافات والنزاعات بين شاكيد وسارة نتنياهو فقد بدأت منذ العام 2006 عندما كانت تشغل شاكيد منصب مديرة مكتب بنيامين نتنياهو عندما كان يترأس المعارضة آنذاك، حيث بدأت الغيرة تأكل زوجة نتنياهو سارة من أيليت شاكيد التي كانت لا تطيقها أيضا، حيث كانت الأخيرة لا تعيرها أي اهتمام، ولا تحترمها كما يفعل باقي الموظفين في مكتب نتنياهو.

عملت زوجة نتنياهو سارة ضد أيلت شاكيد إلى أن تسببت بإقالتها من حزب الليكود عام 2008، حيث اكتشفت سارة بعد ذلك بأن زوجها نتنياهو قد كافئ شاكيد من ماله الخاص، مما دعاها إلى التوجه لشاكيد بطلب إعادة المال الذي أخذته من زوجها بنيامين نتنياهو.

تدهورت العلاقات أكثر فأكثر بعد ذلك عندما زادت شكوك عائلة نتنياهو بأن بانيت وشاكيد هما المسؤولان عن تسريب ملفات الفساد التي تدين عائلة نتنياهو .

وقد تجسدت العلاقات المتوترة بين شاكيد وسارة نتنياهو خلال دورة الكنيست الماضية، حيث أن شاكيد كانت قد اضطرت في إحدى الزيارات الرسمية لألمانيا إلى السفر لوحدها على متن طائرة منفصلة عن طائرة رئيس الحكومة نتنياهو الذي كان يقل معه باقي الوزراء .

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