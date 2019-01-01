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الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ويعتدي على طفلين بالضرب المبرح عقب احتجازهما

الثلاثاء 11 يونيو 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين اثنين، من بلدتي بيت عوا والسموع بمحافظة الخليل، فيما اعتدت على طفلين بالضرب المبرح، عقب احتجازهما في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد مسالمة من بيت عوا جنوب غرب الخليل، ووليد رضوان (41 عاما) من بلدة السموع جنوبا، عقب مداهمة منزليهما.

كما اعتدت تلك القوات على الطفلين أحمد فواز الرجبي ومصطفى سهيل الرجبي، وكلاهما يبلغان من العمر (15 عاما) بالضرب المبرح قرب مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، عقب احتجازهما لساعات.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدة بني نعيم شرقا، واقتحمت عدة منازل، وفتشتها، عرف من أصحابها: أبو عمار، وأبو نبيل الرجبي، وخالد عطا حميدات، وخليل علي موسى حميدات.

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