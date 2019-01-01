الاحتلال يصيب شابا ويهدم غرفة سكنية وأربعة بركسات في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة سكنية، وأربعة بركسات لتربية المواشي والخيول، بمنطقة بير عونة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة وأغلقتها ومنعت المواطنين من الوصول اليها، قبل ان تشرع بهدم اربعة بركسات تبلغ مساحة كل واحد منها 120 مترا مربعا، إضافة إلى غرفة سكنية تعود للمواطن محمد موسى زرينة، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح شهود عيان ان قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل عشوائي خلال عملية الهدم، ما ادى إلى إصابة نجل المواطن محمد موسى بعيار مطاطي في القدم، إضافة الى الاعتداء بالضرب على اسرته.

يذكر أن الاحتلال هدم قبل عدة أشهر منازل قيد الانشاء لعائلة زرينة في تلك المنطقة، بحجة عدم الترخيص.