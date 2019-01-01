تيسير خالد: جبران باسيل عنصري صبياني

رام الله / سما /

‏وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ‏تيسير خالد وزير الخارجية اللباني حبران باسيل بالعنصري والصبياني.

وقال خالد عبر صفحته على فيس بوك "ما أن يغيب وننساه لبعض الوقت، حتى يعود ويذكرنا بمواقفه الغريبة. فقد غرد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مؤخرا على "تويتر" قائلًا : "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى، أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية فاللبناني قبل الكل . طبعا نكتة سمجة الادعاء بأن العمالة الوافدة من فرنسا والولايات المتحدة وايران ناهيك عن السعودية تزاحم العمالة اللبنانية على مواقع العمل بما يهدد بتفشي البطالة في صفوف العمالة اللبنانية" .

واضاف" عنصرية هذا الوزير تدفعنا لتذكيره بدور العمالة الفلسطينية اللاجئة في تطوير اقتصاد هذا البلد الشقيق ولمطالبته الكف عن هذا الخطاب الشعبوي العنصري والصبياني".