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الاحتلال يشن حملة دهم واعتقال بالضفة والقدس المحتلة

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقال بالضفة والقدس المحتلة


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالقدس والضفة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين مصطفى سهيل الرجبي وأحمد فواز الرجبي من المنطقة الجنوبية بالخليل، كما داهمت منزل الأسير علي سلهب في منطقة باب الزاوية بالمدينة.

وفي طولكرم، اعتقل القيادي في حركة حماس الشيخ رأفت ناصيف، والمواطن عدنان الحصري من مخيم طولكرم والشاب اسحق محاميد من نور شمس.

وفي نابلس، جرى اقتحام حي الضاحية واعتقال الشاب عمر فتحي الأغبر، إلى جانب اقتحام مخيم العين وحي المعاجين واعتقال سامح الجبري.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في حي النقار وسط مدينة قلقيلية.

وفي القدس، تم اعتقال الشاب طارق مهدي الباسطي من البلدة القديمة، والشاب محمد زيدان وهدان من قرية بيرنبالا شمال غرب المدينة.

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