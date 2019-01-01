تعرف على منظار " النافورة " الجديد

القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الاسرائيلي النقاب عن منظار جديد من انتاج شركة رفائيل للصناعات الأمنية الاسرائيلية، يتميز بقدرته على تحديد أماكن تمركز القوات الصديقة والمعادية في ميدان المعركة.

ووفقا لموقع كلكلست العبري فإن الحديث يدور عن منظار أطلق عليه الجيش الاسرائيلي اسم " النافورة "، حيث دخل حيز الخدمة العملياتية حتى الآن في كتيبة 13 التابعة للواء جولاني.

من جانبه أوضح العقيد أريك مسؤول قسم الوسائل القتالية في قيادة الذراع البري بالجيش الاسرائيلي بأن المنظار الجديد من شأنه أن يرفع قدرات قوات المشاة في المعارك داخل المناطق المبنية والمأهولة.

وأضاف أريك قائلا " إننا نريد أن نمنح الجنود على الأرض ذات القدرة التي توفرها الخوذة التي يرتديها طيارو سلاح الجو، والتي يحصل من خلالها على معلومات دقيقة على كل ما يجري على الأرض.