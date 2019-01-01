  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعرف على منظار " النافورة " الجديد

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على منظار " النافورة " الجديد


القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الاسرائيلي النقاب عن منظار جديد من انتاج شركة رفائيل للصناعات الأمنية الاسرائيلية، يتميز بقدرته على تحديد أماكن تمركز القوات الصديقة والمعادية في ميدان المعركة.

ووفقا لموقع كلكلست العبري فإن الحديث يدور عن منظار أطلق عليه الجيش الاسرائيلي اسم " النافورة "، حيث دخل حيز الخدمة العملياتية حتى الآن في كتيبة 13 التابعة للواء جولاني.

من جانبه أوضح العقيد أريك مسؤول قسم الوسائل القتالية في قيادة الذراع البري بالجيش الاسرائيلي بأن المنظار الجديد من شأنه أن يرفع قدرات قوات المشاة في المعارك داخل المناطق المبنية والمأهولة.

وأضاف أريك قائلا " إننا نريد أن نمنح الجنود على الأرض ذات القدرة التي توفرها الخوذة التي يرتديها طيارو سلاح الجو، والتي يحصل من خلالها على معلومات دقيقة على كل ما يجري على الأرض.

الأكثر قراءة اليوم

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

رعب في الشارع ... الاعتداء على سائحات عربيات بالضرب (فيديو)

رقم مشاهدات خيالي تحققه أغنية محمد عساف على "يوتيوب"!

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

الأخبار الرئيسية

20190611075618

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري

اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة ترد على ما نشر بشأن وجود تجاوزات بعمل بعض المؤسسات الرسمية

رواتب

"التنمية الاجتماعية": الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة

1

استشهاد ضابط اسعاف متأثر بجراحه شمال قطاع غزة