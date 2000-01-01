  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو ينوي المثول في لجنة الاستماع في ملفات فساده

الثلاثاء 11 يونيو 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو ينوي المثول في لجنة الاستماع في ملفات فساده


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء  الإثنين، أنه ينوي المثول أمام المحكمة في جلسة الاستماع المرتقبة في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في ملفات الفساد المنسوبة إليه.

وادعى محامي نتنياهو، عميت حداد، أنه كان من الأصوب تأجيل جلسة الاستماع، علما أن إمكانية لجوء نتنياهو لتقديم التماس ضد قرار المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، رفض التأجيل، قد أزيلت عن جدول الأعمال حتى الآن.

وادعى حداد أن هناك تبريرات ذات وزن تبرر تأجيل الموعد، كما ادعى أن عشرات الوثائق غير موجودة ضمن مواد الأدلة التي قدمت له.

وكان قد ادعى نتنياهو أنه لا يستطيع الاستعداد لجلسة الاستماع بسبب الانتخابات، التي تم تقديم موعدها بمبادرته في أعقاب فشله في تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن نتنياهو يبحث، مؤخرا، عن محامين جدد، وذلك بعد أن استقال رئيس طاقم الدفاع عنه، نفوت تل – تسور. وتوجه إلى عدة محامين بطلب تمثيله في المحكمة، إلا أن عددا منهم رفض ذلك على خلفية رفض نتنياهو دفع مصاريف الدفاع من جيبه الخاص، والصعوبة في الحصول على تصريح بتجنيد أموال من رجال أعمال مقربين منه، وديونه المتراكمة للمحامين الذين مثلوه في السابق.

يذكر أن نتنياهو متهم بـ"تلقي الرشوة" في "الملف 4000"، وبـ"الاحتيال وخيانة الأمانة" في "الملف 1000" و"الملف 2000".

الأكثر قراءة اليوم

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

رعب في الشارع ... الاعتداء على سائحات عربيات بالضرب (فيديو)

رقم مشاهدات خيالي تحققه أغنية محمد عساف على "يوتيوب"!

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

الأخبار الرئيسية

20190611075618

لتخليص قوة من المستعربين: الاحتلال يشتبك مع الأمن الوقائي بنابلس ويصيب اثنين

لسفر سكان غزة : صالة "VIP" في معبر رفح البري

اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة ترد على ما نشر بشأن وجود تجاوزات بعمل بعض المؤسسات الرسمية

رواتب

"التنمية الاجتماعية": الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة

1

استشهاد ضابط اسعاف متأثر بجراحه شمال قطاع غزة