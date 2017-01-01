عريقات: مؤتمر المنامة الاقتصادي يستهدف ازدهار المستوطنات وليس الفلسطينيين

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الاثنين) إن الإدارة الأمريكية تستهدف ازدهار المستوطنات الإسرائيلية وليس الفلسطينيين عبر ورشة عمل ستنظمها في البحرين هذا الشهر.

وقال عريقات في تغريدة على (تويتر) "يريدون استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالمال مقابل السلام. مشاريع الكهرباء والمياه والمجاري والطرق ستكون مشتركة مع المستوطنات" الإسرائيلية.

وأضاف عريقات "إنها حقاً ورشة عمل لازدهار المستوطنات".

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ورفضت السلطة الفلسطينية ورشة عمل ستنظمها الإدارة الأمريكية هذا الشهر في البحرين لبحث الشق الاقتصادي من خطتها المرتقبة المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك في 19 أيار أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في يومي 25 و26 حزيران.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 أيار الماضي.