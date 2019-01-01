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تيسير خالد : جبران باسيل صاحب خطاب شعبوي عنصري وصبياني

الإثنين 10 يونيو 2019 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيسير خالد : جبران باسيل صاحب خطاب شعبوي عنصري وصبياني


رام الله / سما /

علق تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على مواقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل العنصرية من الفلسطينيين فكتب يقول :"ما أن يغيب وننساه لبعض الوقت ، حتى يعود ويذكرنا بمواقفه الغريبة . فقد غرد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مؤخرا على "تويتر"  قائلًا : "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى ، أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية فاللبناني قبل الكل" .

وأضاف:" هذه طبعا نكتة سمجة أن يدعي باسيل بأن العمالة الوافدة من فرنسا والولايات المتحدة وايران ناهيك عن السعودية تزاحم العمالة اللبنانية على مواقع العمل بما يهدد بتفشي البطالة في صفوف العمالة اللبنانية" .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا :" عنصرية هذا الوزير تدفعنا لتذكيره بدور العمالة الفلسطينية اللاجئة في تطوير اقتصاد هذا البلد الشقيق ولمطالبته الكف عن هذا الخطاب الشعبوي العنصري والصبياني . كدنا ننسى خطاب باسيل العنصري حين دافع عن منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها مستثنيا من ذلك الفلسطينيين والسوريين ، حتى طالعنا من جديد بما يذكرنا بعنصريته الكريهة" .

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