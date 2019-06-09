  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن تفاصيل زيارة وفد من المعارضة السورية لـ"تل أبيب"

الإثنين 10 يونيو 2019 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل زيارة وفد من المعارضة السورية لـ"تل أبيب"


تل ابيب /سما/

كشف الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهن عن زيارة يقوم بنا وفد من المعارضة السورية في الخارج إلى تل أبيب لبحث ما أسماه "مبادرة سلام سورية إسرائيلية".

وكتب كوهن في تغريدة على حسابه في "تويتر" نشرها أمس الأحد: "وفد من المعارضة السورية موجود في تل أبيب ومجتمع الآن مع مسؤولين إسرائيليين".

ونشر كوهين مقطع فيديو خلال لقائه "المعارض السوري الميقم في ألمانيا عصام زيتون" الذي يترأس الوفد، وكشف فيه بعض التفاصيل حول الزيارة وهدفها، مضيفا أنه بحث مع زيتون "مبادرته للسلام" في سوريا.

وقال زيتون في الفيديو إن "المبادرة تنطلق من قناعة بأن السوريين لم يصلوا إلى صيغة لإنهاء القتل على الأقل"، وترمي إلى "تأمين مصالح دول استراتيجية وقطع الأياد الطامعة في سوريا".

وأوضح أنها تقترح وضع سوريا خلال المرحلة الانتقالية تحت الوصاية الدولية كون المعارضة غير قادرة على تشكيل مؤسسات أمنية.

وقال: "في البداية تجب معالجة ملف الأمن.. فنحن بحاجة إلى دول أو تحالفات أو ائتلافات دولية عسكرية تتدخل لفرض الأمن".

وتسعى الخطة أيضا إلى "إخراج الجهات الطامعة، وعلى رأسها إيران، من سوريا للحد من سلطة الأسد".

وهذه الزيارة ليست الأولى من نوعها لزيتون، فقد سبقتها زيارة أخرى، في سبتمبر 2016، وشارك في مؤتمر "هرتسليا" للأمن القومي الإسرائيلي، مقدما نفسه على أنه ممثل عن "الجيش السوري الحر".

المصدر: RT

Watch @EdyCohen's broadcast. https://t.co/47io4rzXfw

— ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) June 9, 2019

عاجل: وفد من المعارضة السورية موجود في تل أبيب ومجتمع الان مع مسؤولين إسرائيليين. ترقبوا بث مباشر بعد قليل عبر حسابي مع أحد الوجوه من المعارضة.

— ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) June 9, 2019

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

رعب في الشارع ... الاعتداء على سائحات عربيات بالضرب (فيديو)

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

رقم مشاهدات خيالي تحققه أغنية محمد عساف على "يوتيوب"!

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

حرب النار.. سلاح جديد من غزة الى العراق

طالبوا بإقالته.. ردود فعل فلسطينية غاضبة على تغريدة وزير الخارجية اللبناني

الأخبار الرئيسية

اشتيه

قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة ترد على ما نشر بشأن وجود تجاوزات بعمل بعض المؤسسات الرسمية

رواتب

"التنمية الاجتماعية": الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة

1

استشهاد ضابط اسعاف متأثر بجراحه شمال قطاع غزة

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

الجهاد الاسلامي

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام