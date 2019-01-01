الرئيس: الإعلام الفلسطيني يشهد نقلة نوعية وفخورون بما وصل إليه من تقدم

رام الله / سما /

قالالرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الإعلام الفلسطيني يشهد نقلة نوعية يشهد لها القاصي والداني، ونحن فخورون بما وصل إليه من تقدم نال رضا المواطن الفلسطيني والعربي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للإدارة العامة للبرامج في تلفزيون فلسطين، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

وأضاف الرئيس أن "نسبة المشاهدة والرضا عن أداء التلفزيون والإعلام الفلسطيني في ارتفاع كبير، وهو ما يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح لبناء إعلام فلسطيني مواكب للتطور الذي يشهده الإعلام العربي والدولي".

وتابع، أن "الإعلام له أهمية خاصة في بناء الفرد والمجتمع، وفي بناء لبنات دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بالرغم من كل المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، والحملات المسعورة التي تشن لتشويه ما وصلنا إليه من تقدم وإنجازات".

وتطرق الرئيس إلى العمل البطولي الذي قام به الشاب صابر مراد في لبنان وتصديه للإرهابي، ما حال دون وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء في مدينة طرابلس اللبنانية، مؤكدا أن هذا العمل الشجاع يعبر عن أخلاق الشعب الفلسطيني وشجاعته ومواجهته للإرهاب مهما كان شكله أو عرقه.

بدوره، قال الوزير عساف إن التقدم والتطور الحاصل في الإعلام جاء نتيجة لدعم الرئيس وتوجيهاته، مؤكدا أن العاملين في الإعلام الرسمي الفلسطيني هم جنود لنقل معاناة شعبهم وصموده على أرضه وثباته في وجه كل المحاولات الرامية لإنهاء قضيتنا.

وأضاف أن الإدارة العامة للبرامج في تلفزيون فلسطين استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد إنتاج البرامج وتقديمها للمشاهد الفلسطيني على أعلى مستوى وكفاءة يشهد لها الجميع، و"نحن مستمرون في تحقيق التطور والإنجاز لنكون جديرين بحمل اسم فلسطين عاليا في سماء الإعلام".

وجرى اللقاء بحضور: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.