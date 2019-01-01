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عضو بالكنيست يهاجم الحكومة والسبب غزة!

الإثنين 10 يونيو 2019 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست يهاجم الحكومة والسبب غزة!


غزة / سما/

هاجم عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو"، اليوم الاثنين، الحكومة الاسرائيلية بشأن استمرارها بادخال الاموال لقطاع غزة.

وبحسب موقع 0404 العبري، وقال فورير:  اتضح أن هذه الحكومة ليست فقط حكومة تسيير ولكن أيضا حكومة ضبط نفس، يتم حرق عشرات الدونمات اليوم في جنوب البلاد بسبب البالونات الحارقة، بينما يستمر رئيس الوزراء في تحويل الأموال إلى حماس.

وأضاف: لقد حان الوقت لكي تفهم الحكومة الإسرائيلية أن محاولات شراء الهدوء عن طريق دفع المال للمنظمات في غزة هي طرق تعمل في الاتجاه المعاكس وتشجع فقط على "الإرهاب" والإبتزاز، الحقول في غلاف غزة تحترق بينما الحكومة مشغولة في ترتيب الكراسي لوزرائها بدلا من الحفاظ على أمن مواطنيها.

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