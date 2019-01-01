  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهرفي: باريس لم تلبِ للآن دعوة أمريكا للمشاركة بمؤتمر البحرين

الإثنين 10 يونيو 2019 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهرفي: باريس لم تلبِ للآن دعوة أمريكا للمشاركة بمؤتمر البحرين


رام الله / سما /

 أكد السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي اليوم الإثنين، أن باريس لم تلبِ حتى اللحظة الدعوة الأمريكية للمشاركة في الورشة الاقتصادية في البحرين حسبما ما أبلغه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الفرنسية خلال لقائه بهم قبل عدة أيام.

وأوضح الهرفي في تصريحات إذاعية، أن فرنسا تعتقد بأن تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي لا يخدم حل قضية الشرق الأوسط، وإنما يزيد من تفاقم الأمورسوءا.

وأضاف الهرفي أن الموقف الفرنسي واضح من الموقف الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني باتخاذ إجراءات وخطوات أحادية الجانب وخرقه لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، لفرض أمر واقع على القيادة الفلسطينية للموافقة على المخطط الأمريكي للسلام الاقتصادي .

وحول زيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة إلى فرنسا، قال الهرفي: "إن الدعوة قائمة، وبانتظار تحديد الموعد المناسب حسب جدول أعمال الرئيسين".

الأكثر قراءة اليوم

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

"اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

رعب في الشارع ... الاعتداء على سائحات عربيات بالضرب (فيديو)

اشتيه: إرادة الرئيس ستفشل صفقة القرن وتقرير مصير الشعوب لا يقاس بكم شارع معبد

ت- اسرائيل يعيد بث وصف الرئيس عباس لفريدمان انه "ابن الكلب"

الأخبار الرئيسية

رواتب

"التنمية الاجتماعية": الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

الجهاد الاسلامي

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

حماس وفتح

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها