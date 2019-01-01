الهرفي: باريس لم تلبِ للآن دعوة أمريكا للمشاركة بمؤتمر البحرين

رام الله / سما /

أكد السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي اليوم الإثنين، أن باريس لم تلبِ حتى اللحظة الدعوة الأمريكية للمشاركة في الورشة الاقتصادية في البحرين حسبما ما أبلغه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الفرنسية خلال لقائه بهم قبل عدة أيام.

وأوضح الهرفي في تصريحات إذاعية، أن فرنسا تعتقد بأن تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي لا يخدم حل قضية الشرق الأوسط، وإنما يزيد من تفاقم الأمورسوءا.

وأضاف الهرفي أن الموقف الفرنسي واضح من الموقف الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني باتخاذ إجراءات وخطوات أحادية الجانب وخرقه لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، لفرض أمر واقع على القيادة الفلسطينية للموافقة على المخطط الأمريكي للسلام الاقتصادي .

وحول زيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة إلى فرنسا، قال الهرفي: "إن الدعوة قائمة، وبانتظار تحديد الموعد المناسب حسب جدول أعمال الرئيسين".