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نتنياهو: ظريف يكذب ولن نسمح لإيران امتلاك الأسلحة النووية

الإثنين 10 يونيو 2019 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: ظريف يكذب ولن نسمح لإيران امتلاك الأسلحة النووية


القدس المحتلة / سما /

جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتهاماته المزعومة بشأن تطوير الجمهورية الإسلامية إيران أسلحة نووية تعرض العالم بأسره للخطر الشديد، قائلاً: "لن نسمح لإيران امتلاك الأسلحة النووية.

وقال نتنياهو اليوم الاثنين: "إن وزير الخارجية الايراني ظريف (يكذب) فإيران هي من تهدد علناً بإبادة إسرائيل، وقادة إيران هم من يهددون بإبادة ايران، وهي تحاول ترسيخ نفسها في سوريا، واليوم تم الإبلاغ عن أنها تسرع برنامجها النووي".

وأكد نتنياهو وفقاً لموقع مفزاك العبري، أن "إسرائيل" لن تسمح لإيران امتلاك أسلحة نووية تهدد بها المنطقة والعالم بأسره كما يزعم.

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