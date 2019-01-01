الكشف عن زيارة رئيس الحشد الشعبي في العراق لإيران سراً

طهران /سما/

كشفت قناة "مكان العبرية" مساء اليوم الاثنين عن زيارة سرية قام بها رئيس الحشد الشعبي، ومستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض لطهران سرا.

ووفقاً للقناة العبرية، التقى الفياض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ولم يعلن عن هذه الزيارة إلا بعد عودة الفياض على متن الخطوط الإيرانية اليوم.

وزعمت القناة أن تحركات الفياض تأتي في وقت يزداد فيه الضغط على الحشد الشعبي، إثر ورود معلومات عن تخطيط إيراني لاستخدام هذه الميليشيات لضرب المصالح الأميركية في المنطقة.

وسبق أن حذرت واشنطن طهران من أنها ستحملها مسؤولية أي هجوم تنتج عنه إصابة موظفيها أو إلحاق ضرر بالمرافق الحكومية الأميركية في العراق.