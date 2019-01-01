  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن زيارة رئيس الحشد الشعبي في العراق لإيران سراً

الإثنين 10 يونيو 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن زيارة رئيس الحشد الشعبي في العراق لإيران سراً


طهران /سما/

كشفت قناة "مكان العبرية" مساء اليوم الاثنين عن زيارة سرية قام بها رئيس الحشد الشعبي، ومستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض لطهران سرا.

ووفقاً للقناة العبرية، التقى الفياض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ولم يعلن عن هذه الزيارة إلا بعد عودة الفياض على متن الخطوط الإيرانية اليوم.

وزعمت القناة أن تحركات الفياض تأتي في وقت يزداد فيه الضغط على الحشد الشعبي، إثر ورود معلومات عن تخطيط إيراني لاستخدام هذه الميليشيات لضرب المصالح الأميركية في المنطقة.

وسبق أن حذرت واشنطن طهران من أنها ستحملها مسؤولية أي هجوم تنتج عنه إصابة موظفيها أو إلحاق ضرر بالمرافق الحكومية الأميركية في العراق.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

"اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

رعب في الشارع ... الاعتداء على سائحات عربيات بالضرب (فيديو)

اشتيه: إرادة الرئيس ستفشل صفقة القرن وتقرير مصير الشعوب لا يقاس بكم شارع معبد

ت- اسرائيل يعيد بث وصف الرئيس عباس لفريدمان انه "ابن الكلب"

الأخبار الرئيسية

رواتب

"التنمية الاجتماعية": الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

الجهاد الاسلامي

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

حماس وفتح

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها