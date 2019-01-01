تقرير: مصر تعتزم المشاركة في المؤتمر الإقتصادي في البحرين

القاهرة /سما/

صرّح مصدر مصري، اليوم الإثنين، لموقع "دار الحياة"، أن مصر ستشارك في المؤتمر الاقتصادي في البحرين الذي تنظمه الإدارة الأمريكية، نهاية الشهر الجاري، لكن بلاده لم توافق على "صفقة القرن" الأمريكية.

وأضاف المصدر أنه على الرغم من أن بلاده تنوي قبول دعوة واشنطن، إلا أنه يتوقع أن يفشل المؤتمر على ضوء مقاطعة الفلسطينيين له.

وفي الوقت نفسه، فإن الاستعدادات لمؤتمر البحرين، الذي سيتم خلاله إطلاق الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن"، تواجه صعوبات، وذلك لأن إسرائيل لم تتلق بعد دعوة رسمية للمؤتمر.

الجدير بالذكر أن مؤتمر البحرين الاقتصادي، سيعقد يومي 25 و26 من شهر حزيران/يونيو الجاري تحت عنوان "مؤتمر ترامب للسلام" ولقد تم مؤخرا اختيار اسما اخر له "السلام من أجل الازدهار"، لمناقشة مبادرات اقتصادية من أجل التوصل إلى "اتفاقية سلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل رسمي ان الفلسطينيين لن يشاركوا بأي شكل من الاشكال في المؤتمر الاقتصادي. فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أنها لا تعتزم حضور المؤتمر الذي تستضيفه الولايات المتحدة في البحرين، لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كخطوة أولى من "صفقة القرن" الأمريكية. بحسب وسائل اعلام فلسطينية.

وأعلنت السعودية والإمارات وقطر موافقتهما على المشاركة في مؤتمر المنامة فيما لم تعلن بعد العديد من الدول عن موقفها من المشاركة أو عدمها. فيما أعلنت الصين وروسيا انهما لن تشاركا في المؤتمر.