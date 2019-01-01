المالكي يثني على الدعم البولندي لفلسطين

وارسو /سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الاثنين، بنظيرة البولندي ياسيك تشابوتوفيتش في مقر وزارة الخارجية البولندية في العاصمة وارسو.

وشكر المالكي الحكومة البولندية على دعمها المستمر للحكومة والشعب الفلسطيني، وعلى تصويتهم الايجابي على مشروع قرار منظمة الصحة العالمية حول الاوضاع الصحية في فلسطين؛ كونهم الدولة الوحيدة من دول الفشجراد (التشيك، بولندا، هنغاريا، سلوفاكيا) التي صوتت ايجاباً على القرار، وعلى دعمهم المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) بعد قطع المساعدات الاميركية عنها.

واطلع المالكي ياسيك تشابوتوفيتش على آخر المستجدات السياسية الحاصلة في فلسطين والانتهاكات الاسرائيلية، وتطرق الى صفقة القرن وتداعياتها ليس فقط على القضية الفلسطينية ولكن على المنطقة ككل، مطالبا الحكومة البولندية بالتمسك بمواقفها المتوافقة مع موقف الاتحاد الاوروبي، والامم المتحدة المبني على حل الدولتين.

ودعا المالكي لتعزيز العلاقة الفلسطينية-البولندية من خلال تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، والمشاريع التنموية التي يستفيد منها المواطن الفلسطيني، وتفعيل الدعم لقطاع التعليم من خلال توفير منح دراسية للطلاب الفلسطينيين.

بدوره، اثنى وزير الخارجية البولندي على العلاقة التي تجمع الطرفين الفلسطيني والبولندي، مؤكدا دعم بلاده للقضية الفلسطينية والتزامها بموقف الاتحاد الاوروبي، وايمانها بالحل السلمي وهو حل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة فلسطين.

وشدد وزير الخارجية البولندي على ان موقف بلاده هو عدم نقل سفارتها الى القدس، وعلى نية بولندا الالتزام بدعمها للحكومة والشعب الفلسطيني