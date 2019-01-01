المستشار القضائي الإسرائيلي يوافق على طلب سارة نتنياهو تأجيل لائحة الاتهام ضدها ليوم واحد

القدس المحتلة / سما /

وافق مكتب المستشار القضائي للحكومة على طلب سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي تاجيل لائحة الاتهام ضدها ليوم الثلاثاء من اجل توضيح موقفها، وطلب الطرفان من المحكمة الموافقة على التأجيل ليوم واحد.

وقال محامي سارة نتنياهو انها تحتاج إلى تمديد قصير ليوم واحد من أجل "توضيح" مواقفها فيما يتعلق بالادعاءات التي ستقدم ضدها.

يذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية توصلت إلى صفقة ادعاء مع سارة نتنياهو، في ملف الفساد المعروف باسم "ملف المساكن". ووفقًا للصفقة، فستدفع السيدة نتنياهو للدولة مبلغ 55 ألف شيكل (أكثر من 15 ألف دولار)، منهم 10 الآف شيكل غرامة، و45 ألف شيكل تعويض للدولة، وذلك بعد أن تعترف بارتكابها لـ "جريمة"، دون أي عنصر من عناصر الاحتيال.

واتُهمت سارة نتنياهو، بتهم متعلقة بالفساد، بشأن تضخيم حجم نفقات الوجبات، التي تصل إلى مسكن رئيس الحكومة الإسرائيلي الذي تموّله إسرائيل.

وشملت لائحة الاتهام تهمة الكذب للسيدة نتنياهو، التي ادعت أنها كانت توصي وجبات "بالصينية"، وبدلا من ذلك فإنها أوصلت وجبات بقيمة عشرات الآلاف الشواقل من أمهر الطبّاخين "شيف" في البلاد، بشكل مخالف للأنظمة المتبعة، مثقلة على كاهل خزينة الدولة.