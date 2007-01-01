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لبنان: لا علاقة لمشروع مخيم البارد بـ"صفقة القرن"

الإثنين 10 يونيو 2019 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: لا علاقة لمشروع مخيم البارد بـ"صفقة القرن"


بيروت /سما/

نفت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية أي صلة لمشروع اقترحه من اجل تنظيم إدارة مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان بموضوع ما يسمى "صفقة القرن".

وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم الاثنين: منذ شهر آب عام 2007 بدأت اللجنة بوضع تصور لإدارة مخيم نهر البارد على أن يكون انموذجا في سيادة الدولة والقانون والأمان الإنساني بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية؛ المدنية والعسكرية والبلدية المحيطة بالمخيم، وبالتنسيق مع وكالة الأونروا واللجنة الشعبية في المخيم.

واضافت اللجنة: ان ما تطرحه اليوم للتنفيذ يأتي في السياق نفسه، بعد إنجاز القسم الأكبر من أعمال إعادة بناء المخيم، نافية كل ما يتردد عن ربط هذه الخطوة بما اصطلح على تسميته بـ"صفقة القرن".

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