  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التنمية الاجتماعية": الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة

الإثنين 10 يونيو 2019 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية الاجتماعية": الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة


رام الله / سما /

أوضح  أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ستؤثر بشكل كبير على برنامج المعونات المقدم للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد في تصريحات له، على حرص الحكومة على استمرار البرامج والخدمات رغم الأزمة المالية مع السعي لتطوير أشكال الشراكة مع المنظمات الدولية والعربية والاسلامية بما في ذلك المجتمع المدني الفلسطيني لأن المسؤولية عامة ومشتركة وليس مسؤولية الدولة.

وقال مجدلاني إن الهم الرئيسي هو الانتقال من الاحتياج الى الانتاج، حتى لا يتعود شعبنا على انتظار المساعدات التي لا تحل مشكلته على الاطلاق، ولكن تحافظ على الحد الادنى لبقائه، بحسب ما أوردته اذاعة "راية".

واوضح أن الرؤية الاستراتيجية للحكومة والوزارة هي توفير كل الممكنات والمتطلبات الاقتصادية للانتقال بالأسر الفقيرة من حالة الاحتياج الى الانتاج من خلال توفير مشاريع صغيرة لتمكين الاسر من العمل والانتاج والاعتماد على الذات وتوفير دخل ثابت بدلا من تقديم المساعدة.

يشار الى أن الفترة الماضية شهدت تاخير ملحوظ في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية التي تصرف للاسر الفقيرة والمستورة في قطاع غزة والضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حماس عبر مصر وهذا مفادها!

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

"اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

رعب في الشارع ... الاعتداء على سائحات عربيات بالضرب (فيديو)

اشتيه: إرادة الرئيس ستفشل صفقة القرن وتقرير مصير الشعوب لا يقاس بكم شارع معبد

الأخبار الرئيسية

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

الجهاد الاسلامي

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

حماس وفتح

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

الرئيس عباس

صحيفة عبرية تزعم: غضب أردني على الرئيس عباس