"التنمية الاجتماعية": الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على معونات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة

رام الله / سما /

أوضح أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ستؤثر بشكل كبير على برنامج المعونات المقدم للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد في تصريحات له، على حرص الحكومة على استمرار البرامج والخدمات رغم الأزمة المالية مع السعي لتطوير أشكال الشراكة مع المنظمات الدولية والعربية والاسلامية بما في ذلك المجتمع المدني الفلسطيني لأن المسؤولية عامة ومشتركة وليس مسؤولية الدولة.

وقال مجدلاني إن الهم الرئيسي هو الانتقال من الاحتياج الى الانتاج، حتى لا يتعود شعبنا على انتظار المساعدات التي لا تحل مشكلته على الاطلاق، ولكن تحافظ على الحد الادنى لبقائه، بحسب ما أوردته اذاعة "راية".

واوضح أن الرؤية الاستراتيجية للحكومة والوزارة هي توفير كل الممكنات والمتطلبات الاقتصادية للانتقال بالأسر الفقيرة من حالة الاحتياج الى الانتاج من خلال توفير مشاريع صغيرة لتمكين الاسر من العمل والانتاج والاعتماد على الذات وتوفير دخل ثابت بدلا من تقديم المساعدة.

يشار الى أن الفترة الماضية شهدت تاخير ملحوظ في صرف شيكات الشؤون الاجتماعية التي تصرف للاسر الفقيرة والمستورة في قطاع غزة والضفة الغربية.