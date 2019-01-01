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الضابطة الجمركية تتلف ألعابا ومفرقعات في جنين

الإثنين 10 يونيو 2019 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تتلف ألعابا ومفرقعات في جنين


جنين / سما /

 أتلفت الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، أكثر من ألف لعبة خرز وكمية من المفرقعات الممنوعة من التداول في الأسواق.

وحضر عملية الإتلاف، محافظ جنين أكرم الرجوب، وقائد منطقة جنين العميد ركن محمد أبو هيفا، ومدير الضابطة الجمركية الرائد بلال جعارة، ومدير الأمن الوقائي العميد مهند أبو علي، ومدير الدفاع المدني العقيد عبد اللطيف أبو عمشة، ومدير الاقتصاد الوطني عماد أبو طبيخ، والعقيد منذر قبها ممثلا عن جهاز المخابرات العامة، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب.

وقال المحافظ إن "هذا الاجراء يأتي لصالح أبنائنا كونه يشكل خطورة كبيرة على حياتهم، وما قامت به الضابطة الجمركية يستدعي أن يلتفت التجار إلى هذه القضية ويأخذونها على محمل الجد حفاظا على سلامة الجميع".

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