وفاة والد الأسير المقدسي رجب الطحان

رام الله / سما /

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، الحاج المقدسي محمد ناجح شحادة الطحان (81 عاما)، والد الأسير رجب الطحان، والذي وافته المنية ليلة الإثنين.

وتقدم رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من الأسير الطحان وعائلته بوفاة والده بعد سنوات طويلة من الصبر والفراق، متمنيا من الله العلي القدير أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله وعائلته الصبر والسلوان.

الأسير المقدسي رجب الطحان (50 عاماً)، كان قد اعتقل بتاريخ 29/10/1998 بتهمة مقاومة الاحتلال، وصدر بحقه حكما بالسجن مدى الحياة، أمضى منها 13 عاما وتحرر ضمن صفقة شاليط بتاريخ 18/10/2011، وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/6/2014 ليفرض عليه الحكم السابق الصادر بحقه وهو السجن المؤبد، بحجة خرقه لشروط الإفراج.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير الطحان كان قد فقد نجله مجد في العام 2017 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، فكان مجد يبلغ من العمر 4 أشهر عند اعتقاله، وعندما أفرج عن والده عام (2011) كان يبلغ 13 عاماً، وعاش مع والده سنتين وثمانية أشهر فقط بسبب الاحتلال الذي حكم على الوالد بالسجن المؤبد، ورحل مجد إلى جوار ربه في العام 2017.