  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح: مؤتمر البحرين خدعة سياسية ولا يوجد أي شيء رسمي أو دعوات لملف المصالحة

الإثنين 10 يونيو 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: مؤتمر البحرين خدعة سياسية ولا يوجد أي شيء رسمي أو دعوات لملف المصالحة


رام الله / سما /

دعا أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني الى التفاف ابناء شعبنا حول موقف قيادته المنطلق من التمسك بالثوابت الوطنية التي أقرها المجلس الوطني في الجزائر عام 1988.

واوضح الفتياني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين ان المطلوب من الفصائل الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات والمؤسسات السير بنهج نضالي يومي وموحد نحو حراك وطني من داخل الوطن وخارجه لصد محاولات ترامب وادارته استخدام الارض العربية وشعوبها لتمرير هذه الصفقة المشبوهة.

ووصف ماجد الفتياني مؤتمر البحرين بانه بدعة امريكية واكبر خدعة سياسية تمارس لتمرير تلك الصفقة ، والمؤامرة التي أتت بتوافق وتخطيط مع أرباب الحركة الصهيونية مع الادارة الامريكية بهدف شطب المشروع الفلسطيني وحقوق شعبنا في الحرية واقامة دولته المستقلة ذات السيادة، مشيرة الى ان خيوط المؤامرة باتت واضحة من خلال جملة من الاجراءات التي قادتها الادارة الامريكية مؤخراً لصالح إدامة هذا الاحتلال.

وثمن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني مواقف عدد من الدول الرافضة للصفقة الامريكية كروسيا والصين والاتحاد الاوروبي ودول افريقية كثيرة واسيوية من اصدقاء الحرية والسلام والامن في هذا العالم مشددا على اهمية تعزيز ودعم هذا الرفض الدولي من خلال ادامة الحراك الشعبي الرافض للمؤامرة الامريكية بقيادة منظمة التحرير والابتعاد عن المزاجية الحزبية.

ودعا ماجد الفتياني الدول العربية الى الالتزام بالجهد القومي والعمل القومي المشترك لحماية نفسها اولا قبل حماية شعبنا وقضيته لان المؤامرة التي تحاك ان نجحت في فلسطين فإنها ستطال الوطن العربي برمته ،مثمنا المواقف العربية التي اعلن عنها في القمم العربية ومؤتمر وزراء الخارجية والقمم الثلاثة التي عقدت في السعودية نهاية شهر رمضان والتي اكدت على الالتزام العربي الرسمي بالجهد العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية خاصة المملكة الاردنية ومصر والمغرب ولبنان والعراق مشيرا الى ضرورة اقتران هذا الالتزام بجهد عملي يعزز صمود ابناء شعبنا وبقاءه.

وشدد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني ان الازمة المالية الحالية تتطلب منا التضامن والتكافل الاجتماعي في ظل ما نتعرض له من مواصلة قرصنة اموالنا .

ودعا الفتياني القطاع الخاص والاثرياء من ابناء شعبنا واصحاب راس المال للمساهمة وخلق مبادرات حقيقية بعيدة عن الشعارات للتخفيف من اعباء المرحلة.

في سياق اخر، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني انه لا يوجد أي شيء رسمي أو دعوات أو مواعيد أو مواقيت لملف المصالحة مؤكدا تقدير حركة فتح للجهود المصرية مشددا على صدقية النوايا وان يخرج بنتائج ملزمة للجميع وطنيا وليس فئويا أو حزبيا بعيدا عن الارتباطات التي تؤثر على مشروعنا الوطني وحتى لا يكون حوار طرشان على حد وصفه.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حماس عبر مصر وهذا مفادها!

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

"اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

الأخبار الرئيسية

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

الجهاد الاسلامي

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

حماس وفتح

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

الرئيس عباس

صحيفة عبرية تزعم: غضب أردني على الرئيس عباس