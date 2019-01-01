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ابو يوسف: سلسلة من الفعاليات ستطلق خلال الأيام القادمة رفضا للمشاريع المشبوهة

الإثنين 10 يونيو 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو يوسف: سلسلة من الفعاليات ستطلق خلال الأيام القادمة رفضا للمشاريع المشبوهة


رام الله / سما /

أعلن منسق القوى والفصائل الوطنية في منظمة التحرير د. واصل أبو يوسف عن سلسلة من الفعاليات ستطلق خلال الأيام القادمة رفضا للمشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين ،   ان هناك مجموعة من الأليات التي اتخذت خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس على مستوى كافة فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الشعبية وشخصيات مستقلة لمواجهة الورشة الاقتصادية في البحرين وما تسمى صفقة القرن .

وأضاف أبو يوسف انه يجري التحضير لعدة فعاليات ستنظم في الضفة وغزة وفي العديد من مخيمات اللجوء والشتات ستكون ذروتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري عشية عقد مؤتمر المنامة، مشيرا الى فعاليات ستنظم يوم الجمعة المقبل في مناطق التماس وقطاع غزة.

وأكد أبو يوسف على ضرورة تفعيل وتنشيط الفعاليات الجماهيرية والشعبية وتوسيع رقعة المشاركة من الكل الوطني للتعبير عن الرفض التام لكافة السياسات الامريكية المعادية للمنطقة ودعم موقف القيادة الرافض للتعاطي مع الولايات المتحدة وخطتها العنصرية للسلام.

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