الحسيني يحذر من خطورة الاوضاع حول المسجد الاقصى

القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني من خطورة الاوضاع حول المسجد الأقصى المبارك في ظل اجراءات منع المصلين من دخول المسجد و استباحته من الاقتحامات المتكررة للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

ودعا الحسيني في حديث اذاعي اليوم الاثنين ،الى التواجد في المسجد الاقصى المبارك باستمرار وفي جميع الأوقات، مشيرا ان شرطة الاحتلال والمستوطنين يبتعدون عن المسجد في ظل التواجد المكثف للمصلين .

واعرب الحسيني عن خشيته استمرار محاولة حكومة الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، لافتاً فشل الاحتلال في وضع اليد على المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الاقصى وعلى باب الرحمة .

واتهم رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني من قيام سلطات الاحتلال بأعمال مشبوهة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي تمنع فيه دائرة الأوقاف، من القيام بأعمال ترميم وتنظيم في المكان الذي يوجد بها الكثير من مخلفات البناء .