الجهاد الاسلامي تنفي وجود تفاهمات تهدئة ولا أمن للصهاينة طالما لم يعشه شعبنا

غزة / سما/

نفى القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، وجود تفاهمات تهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال في قطاع غزة.

وقال المدلل في تصريح صحفي:" ليس هناك تفاهمات تهدئة. هذه اسمها إجراءات كسر الحصار، وليست تهدئة".

واعتبر المدلل هروب المستوطنين وعائلاتهم من منطقة "غلاف غزة"، هزيمةً للمشروع الصهيوني.

وقال المدلل:"استطاع الشعب الفلسطيني بصموده واستمرار النضال أن يؤكد ألا تنازل عن حقوقه، وأن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالعودة إلى أرضه التي هجر منها قبل أكثر من سبعين عاماً".

ونوه المدلل إلى أن المسيرات استطاعت أن تنجز الكثير لصالح القضية الفلسطينية ولشعبنا، ولن يكون آخرها هجرة عائلات المستوطنين من "غلاف غزة".

وبيّن أنه بالرغم من أن مسيراتنا شعبية وبأدوات سلمية، لكنها صنعت هاجساً وجودياً للصهاينة للمستوطنين، وأربكت حسابات حكومة نتنياهو على كل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية وحتى الاقتصادية، كما وأكدت المقاومة أنه لا أمن للصهاينة طالما لم يعش شعبنا الأمن والطمأنينة والحياة الكريمة.

وشدد المدلل على أن هجرة هذه العائلات، شارة نصر لشعبنا، وبداية كنس العدو الصهيوني عن أرضنا.