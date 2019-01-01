  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الاسلامي تنفي وجود تفاهمات تهدئة ولا أمن للصهاينة طالما لم يعشه شعبنا

الإثنين 10 يونيو 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تنفي وجود تفاهمات تهدئة ولا أمن للصهاينة طالما لم يعشه شعبنا


غزة / سما/

نفى القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، وجود تفاهمات تهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال في قطاع غزة.

وقال المدلل في تصريح صحفي:" ليس هناك تفاهمات تهدئة. هذه اسمها إجراءات كسر الحصار، وليست تهدئة".

واعتبر المدلل هروب المستوطنين وعائلاتهم من منطقة "غلاف غزة"، هزيمةً للمشروع الصهيوني.

وقال المدلل:"استطاع الشعب الفلسطيني بصموده واستمرار النضال أن يؤكد ألا تنازل عن حقوقه، وأن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالعودة إلى أرضه التي هجر منها قبل أكثر من سبعين عاماً".

ونوه المدلل إلى أن المسيرات استطاعت أن تنجز الكثير لصالح القضية الفلسطينية ولشعبنا، ولن يكون آخرها هجرة عائلات المستوطنين من "غلاف غزة".

وبيّن أنه بالرغم من أن مسيراتنا شعبية وبأدوات سلمية، لكنها صنعت هاجساً وجودياً للصهاينة للمستوطنين، وأربكت حسابات حكومة نتنياهو على كل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية وحتى الاقتصادية، كما وأكدت المقاومة أنه لا أمن للصهاينة طالما لم يعش شعبنا الأمن والطمأنينة والحياة الكريمة.

وشدد المدلل على أن هجرة هذه العائلات، شارة نصر لشعبنا، وبداية كنس العدو الصهيوني عن أرضنا.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حماس عبر مصر وهذا مفادها!

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

"اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

الأخبار الرئيسية

شلّح: الكرة بملعب الرئيس والأيام القادمة قد تشهد تصعيداً كبيراً ونتنياهو بحاجة لمعجرة لانقاذ حياته

الجهاد الاسلامي

بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

حماس وفتح

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

الرئيس عباس

صحيفة عبرية تزعم: غضب أردني على الرئيس عباس