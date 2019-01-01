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رام الله: الرئيس يستقبل رجل الأعمال عماد زكي تلحمي

الإثنين 10 يونيو 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الرئيس يستقبل رجل الأعمال عماد زكي تلحمي


رام الله / سما /

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رجل الأعمال عماد زكي تلحمي من قرية عسفيا، في أراضي الـ1948.

وكرم الرئيس، تلحمي على جهوده في تطوير قطاع التكنولوجيا في الوسط العربي ودعم المبادرات الشبابية في هذا المجال.

وأشاد الرئيس، بجهوده والاستمرار بهذا العمل الهام الذي يعود بالنفع على المنطقة ككل وتطويرها.

بدوره، أشار تلحمي، الى انه قام بإنشاء حاضنة تقنية تعمل في منطقة حيفا لتشجيع الشباب رواد التكنولوجيا لتطوير أعمالهم، إضافة الى شركة "بابكم"، التي يعمل فيها ما يقارب ثلاثة آلاف موظف.

وأوضح رجل الأعمال، انه يبحث حاليا إنشاء حاضنة تقنية مماثلة في مدينة رام الله لتشجيع المبادرات الشبابية الفلسطينية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

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