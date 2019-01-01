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وزير الخارجية والمغتربين ينعى المستشار أول رياض شحادة

الإثنين 10 يونيو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية والمغتربين ينعى المستشار أول رياض شحادة


رام الله / سما /

 نعى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وكادر السلك الدبلوماسي والعاملين في مقر الوزارة وسفارات وبعثات دولة فلسطين، زميلهم المستشار أول رياض شحادة نائب سفير دولة فلسطين في سلطنة عُمان، الذي توفي اليوم الاثنين في الأردن.

والفقيد من مواليد بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم عام 1960، التحق في سن مبكرة بطلائع الفدائيين والمناضلين وانضم الى صفوف الثورة الفلسطينية وعمل في مواقع ميدانية كثيرة، قبل أن يشغل عدة مناصب في سفارات فلسطين وممثلياتها، متنقلا بين جمهورية التشيك وكوريا الشمالية وموريتانيا، وأخيراً سلطنة عُمان.

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