هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة"

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في *جمعة " لا لضم الضفة ،Freedmen…shut up"*وذلك في مخيمات العودة الخمس شرق غزة تأكيداً على رفض تصريحات "المستوطن" السفير الأمريكي لدى اسرائيل فريدمان بضم أجزاء من الضفة الفلسطينية للمستوطنات.

وأكدت الهيئة في بيان لها على دعوة جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان للوقوف في وجه المؤامرة الصهيوأمريكية المتمثلة في صفقة القرن وما تنطوي عليه من تداعيات تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني وتصفية الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق العودة.

وطالبت بموقف عربي حيال ما يطرح من مشاريع مشبوهة وفي ذات الوقت "إننا نؤكد على رفض استضافة الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في دولة البحرين،*كما أننا نثمن مواقف الإخوة العرب الذين رفضوا المشاركة في الورشة سيئة الصيت."

واكدت ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبناء استراتيجية تقوم على دعم مقومات صمود شعبنا وتعظيم كافة أشكال المقاومة في مواجهة التحديات والاستهدافات التي تحاك بحق مشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.