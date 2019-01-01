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مدافع غزي يطير إلى قيرغيزستان للحاق بالمنتخب الوطني

الإثنين 10 يونيو 2019 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع غزي يطير إلى قيرغيزستان للحاق بالمنتخب الوطني


رام الله / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن المدافع الغزي عبد اللطيف البهداري غادر إلى قيرغيزستان خلال الساعات الماضية, للحاق ببعثة "الوطني" التي تتواجد هناك لخوض مباراة ودية أمام صاحب الأرض غدا الثلاثاء.

وأوضحت التقارير أن المدرب نور الدين ولد علي وجه الدعوة للبهداري مجددا, لأجل إنقاذ دفاعات المنتخب, في ظل النقص الكبير الذي يواجه "الوطني" أمام قيرغيزستان.

وأعلن قائد "الوطني" اعتزاله اللعب دوليا عقب نهاية كأس أمم آسيا الأخيرة, لكن المدرب ولد علي أكد حاجته لخدماته هذه الفترة.

يشار إلى أن البهداري يدافع عن ألوان المنتخب "الوطني" منذ سنوات طويلة, ويلعب حاليا في صفوف مركز بلاطة.

#المنتخب الوطني #عبد اللطيف البهداري

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