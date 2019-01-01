بدعم اماراتي.. الجهاد الاسلامي تكشف: تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام

غزة / سما /

كشف خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وعضو لجنة المصالحة المجتمعية، اليوم الاثنين، عن تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا أحداث الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وأوضح حبيب في تصريحات لـ "القدس"، أنه تم التوصل لتسوية ملف الضحايا وجميعهم من قطاع غزة، باعتماد 20 شهيدًا من فتح، ومثلهم من حماس.

وبيّن أنه سيتم دفع مبلغ 50 ألف دولار لكل عائلة شهيد، بدعم من الإمارات التي رعت مشروعًا مماثلًا لنحو 134 أسرة من أسر الشهداء، لافتًا إلى أن اللجنة تمكنت من تسوية ملفات 174 أسرة.

وبين أن اللجنة ستواصل عملها وتأمل في الفترة المقبلة أن يتوفر الدعم المالي اللازم لتسوية جميع الملفات الخاصة بضحايا ومصابي فترة الانقسام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة المصالحة المجتمعية منبثقة عن لجنة تكافل تضم تيار القيادي محمد دحلان، وممثلين عن حركة حماس والجهاد والجبهتين وفصائل أخرى، وهي لجنة مدعومة من الإمارات، وتتغيّب عنها حركة فتح.