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وزارة الزراعة الإسرائيلية تبرر رحيل مستوطنين عن غلاف غزة

الإثنين 10 يونيو 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الزراعة الإسرائيلية تبرر رحيل مستوطنين عن غلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

حاولت وزارة الزراعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تبرير قرار رحيل بعض عوائل المستوطنين من غلاف غزة بسبب الوضع الأمني، بإصدار بيانات جديدة حول السكن بالغلاف.

ونقلت قناة 7 العبرية، عن وزارة الزراعة الإسرائيلية، أن كافة المستوطنات تمتلئ بالمستوطنين، وأنه خلال الأعوام الخمسة الماضية وصلت 1200 عائلة وكان هناك زيادة سكانية بنسبة 15% رغم الوضع الأمني بالغلاف.

وكانت قناة "ريشت كان" ذكرت منذ أيام أن عددًا من العائلات قررت الرحيل من مستوطنات الغلاف بسبب استمرار الحرائق الناجمة عن البالونات الحارقة وغيرها من الأوضاع الأمنية.

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