التعليم: فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019، ابتداءً من اليوم الاثنين 10 / 6 /2019 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 20 / 6 /2019، وذلك لخريجي درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية، والكليات التقنية، وكليات المجتمع المتوسطة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الامتحان سيعقد بشكل موحد في المحافظات الشمالية والجنوبية، وأنه سيتم تنفيذ الامتحان النظري بشكل محوسب، لضمان تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة إتمام الإجراءات، بما ينسجم مع رؤية الوزارة وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين.

وبيّنت الوزارة أن الجزء النظري من الامتحان سيعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 18-20 / 8 /2019، على ان يعقد الجزء العملي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 -22 / 8 /2019.

وطالبت الوزارة الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان الشامل مراجعة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للتعرف على قاعات الامتحان النظري مواعيد جلسات عقد الامتحان.

واعفت وزارة التعليم العالي طلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان لهذه الدورة، دعما لصمودهم في وجه الاحتلال.