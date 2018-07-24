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الحكم على الأسيرة لما خاطر بـ 13 شهرا وغرامة مالية

الإثنين 10 يونيو 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على الأسيرة لما خاطر بـ 13 شهرا وغرامة مالية


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت اليوم الاثنين حكما بحق الأسيرة لما خاطر الفاخوري (43 عاما) من مدينة الخليل بالسجن  لـ 13 شهرا، وغرامة مالية قيمتها (4000) شيقل.

وأوضح محامي الهيئة أكرم سمارة، أنه من المتوقع الافراج عنها خلال شهر آب القادم.

يذكر أن الأسيرة خاطر أم لخمسة أطفال، وجرى اعتقالها بتاريخ 24/7/2018، بذريعة ممارسة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نقلت عقب اعتقالها إلى مركز تحقيق "عسقلان"، وحُقق معها لساعات طويلة، وتعرضت للتنكيل خلال استجوابها.

#لما خاطر

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