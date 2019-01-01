إندونيسيا: استقلال فلسطين على أساس حل الدولتين شيء لا يقبل التفاوض بالنسبة لنا

رام الله / سما /

أكد رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو اليوم الاثنين، أن استقلال فلسطين على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، شيء لا يقبل التفاوض بالنسبة لإندونيسيا.

وقال الرئيس الإندونيسي في رسالة ردا على رسالة الرئيس محمود عباس، التي أطلعه فيها على آخر تطورات القضية الفلسطينية، إن فلسطين دائما في قلوب الشعب الاندونيسي، وسندعم على الدوام جهود الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقهم.

كما شدد على أن إندونيسيا ستساند دائما أي خيار صادر عن القيادة الفلسطينية، وان بلاده كعضو في مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة ستحاول بكل جهد ممكن دعم القضية الفلسطينية.