وفاة الممثل الهندي جيريش كارناد عن عمر يناهز 81 عاما

وكالات / سما /

توفى الممثل والمخرج الهندي جيريش كارناد صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام هندية.

وأفاد موقع هوليوود لايف بأن كارناد توفى في مستشفى في مدينة بنجالور بولاية كارناتاكا الهندية.

وقد قام كارناد ببطولة عدد كبير من المسرحيات والأفلام من أشهرها فيلمي " أيك ذا تايجر" و "تايجر ذيندا هاي" مع الممثل الشهير سلمان خان.

وحاز كارناد على جائزة بادما شيري عام 1974 وبادما بوشان عام 1992، وهما من أعلى الجوائز التكريمية في الهند.

ونعى رئيس الوزراء ناريندار مودي كارناد في تغريدة قال فيها " أعماله سوف تظل مشهورة لأعوام قادمة".

وأضاف "سوف نتذكره لموهبته التمثيلية. كما أنه كان يتحدث بشغف عن الأمور المحببة لقلبه".

كما نعى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند كارناد وقال "أشعر بالحزن لسماع نبأ وفاة جيريش كارناد الممثل والكاتب. ثقافتا أصبحت أفقر اليوم. تعازي لأسرته وللكثيرين الذين تابعوا أعماله".

وقد أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا اليوم عطلة رسمية، وفترة حداد لمدة ثلاثة أيام.