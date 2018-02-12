  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مهجة القدس: تجديد الاعتقال الإداري للقيادي في الجهاد الشيخ جمال حمامرة

الإثنين 10 يونيو 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال جددت أمر الاعتقال الإداري للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ جمال جبر طه حمامرة (53 عاماً)، من بلدة حوسان قضاء مدينة بيت لحم للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 12/02/2018م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكر أن الشيخ جمال حمامرة ولد بتاريخ 06/08/1966م، وهو متزوج، ولديه أربعة أبناء؛ وهو حاصل على شهادة الماجستير ويعمل مدرساً لمادة التكنولوجيا، ويعاني من وضع صحي غير مستقر وإدارة السجون تماطل في تقديم العلاجات اللازمة له، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال ثلاثة عشر اعتقالاً على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1993م، حيث أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثمانية أعوام. ويقبع حالياً في سجن مجدو.

#مهجة القدس

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة تحذر.. تل ابيب بعثت برسالة قوية إلى حماس عبر مصر وهذا مفادها!

وزارة الاقتصاد بغزة تصدر قائمة باسعار الاسماك التي تباع بالاسواق

"اسرائيل" لم تتلق اي دعوة لحضور مؤتمر البحرين وكوشنير ابلغ نتنياهو التالي!

شاهد: للمرة الاولى.. عريقات يكشف عن وفاته لمدة 3 دقائق!

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 آلاف دولار

هنية الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة

رعب في الشارع ... الاعتداء على سائحات عربيات بالضرب (فيديو)

الأخبار الرئيسية

حماس وفتح

حماس : تلقينا دعوة عربية لاحتضان لقاء لمواجهة "صفقة القرن" وفتح رفضت

هآرتس : إسرائيل ستبدأ إعادة أموال ضمان فلسطينية لمستحقيها

الرئيس عباس

صحيفة عبرية تزعم: غضب أردني على الرئيس عباس

هنية - ارشيف

مصر تدعو هنية لزيارة القاهرة و تتحفظ على جولته الخارجية

فريدمان

هآرتس : فريدمان يمهد الطريق لضم الضفة وتصريحاته "ليست صدفة"