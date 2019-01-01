ابو هولي ينعي الكاتب والمفكر الفلسطيني سعيد المسحال احد اعمدة الثقافة الفلسطينية

رام الله / سما /

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ، الكاتب والمفكر الفلسطيني سعيد المسحال، الذي غيبه الموت مساء اليوم الأحد ، في العاصمة الأردنية عمان ، بعد صراع مع المرض .

وقال د. ابو هولي إن الكاتب والمفكر المسحال ، شكل احد اعمدة الفكر والثقافة الفلسطينية على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية ، ولعب دوراً هاماً وبارزا في تجسيد وتعزيز الثقافة الفلسطينية وتجذيرها في اوساط الاجيال الشابة من خلال تدشينه لمؤسسة سعيد المسحال للثقافة والعلوم التي شكلت على مدار عقدين صرحا ثقافياً ومنبعاً فكريا وقبلة وحاضنة لكل المفكرين والمثقفين والمبدعين .

واكد د. ابو هولي على ان المفكر المسحال كان ممّن خدموا الثقافة الفلسطينية بإخلاص، كما كان له دورًا بارزًا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحمايتها من الذوبان والتآكل .

وقال عزاؤنا بالفقيد بما تركه من إرث ثقافي رائع ستبقى الاجيال المتعاقبة تذكره وتحفظه له بالإضافة الى ما تركه من اعمال ثقافية ومؤلفات وثّقت تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة .

وتقدم د. ابو هولي لذوي الفقيد وأهله، بأحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى عزل وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.