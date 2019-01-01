طولكرم: قوات الاحتلال تستولي على كرفان زراعي في خربة جبارة

طولكرم / سما /

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على كرفان زراعي لأحد المزارعين من أرضه على مدخل قرية خربة جبارة جنوب طولكرم.

وقال إحسان تحسين رئيس المجلس القروي : "إن عددا من سيارات الجيب العسكرية ترافقها رافعة كبيرة، اقتحمت الأرض الزراعية التي تعود ملكيتها لعائلة دسوقي، واستولت على الكرفان".

وأضاف، أن أصحاب الأرض انهوا قبل مدة قصيرة استصلاح أرضهم البالغ مساحتها دونم و800 متر، ووضعوا كرفانا زراعيا فيها لخدمة أغراض الزراعة.

وتقع الأرض المستهدفة على مدخل قرية جبارة بالقرب من المنزل الذي هدمته قوات الاحتلال في نيسان من العام الحالي بحجة عدم الترخيص، وهو واحد ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في المنطقة.